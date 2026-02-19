Coco Gauff est une joueuse épatante.

24 heures après être passée tout près d’une élimi­na­tion dès les huitièmes de finale dans un duel acharné face à Elise Mertens, l’Américaine a cette fois vécu un match tota­le­ment diffé­rent face à Alexandra Eala, véri­table chou­choute du public.

Vainqueur 6–0, 6–2 en seule­ment 1h10 de jeu, la 4e joueuse mondiale est revenue lors de l’in­ter­view d’après match sur cet engoue­ment très parti­cu­lier pour la joueuse philip­pine. Un enthou­siasme qui lui a rappelé sa demi‐finale face à la Française, Loïs Boisson, lors de la dernière édition de Roland‐Garros.

« J’ai vécu une situa­tion simi­laire à Roland‐Garros l’année dernière, alors aujourd’hui, j’ai adopté la même atti­tude : chaque fois que vous encou­ra­giez Alex, je faisais comme si c’était mon nom (sourire). Merci à tous d’être venus. Je sais que vous étiez prin­ci­pa­le­ment là pour soutenir Alex, mais je dois dire que c’est génial de jouer devant un court bondé. Je parti­cipe à ce tournoi depuis de nombreuses années et voir le stade plein à craquer… ça signifie beau­coup pour moi. Je tiens à remer­cier Alex d’avoir attiré un nouveau public vers ce sport. C’est formi­dable. C’est parfois diffi­cile de jouer devant un public qui soutient son joueur. Je pense que c’est formi­dable pour le sport. Continuez à être enthou­siastes et à encou­rager votre joueur », a déclaré Gauff, qui sera opposée à Ruzic ou Svitolina pour une place en finale.