Coco Gauff est une joueuse épatante.
24 heures après être passée tout près d’une élimination dès les huitièmes de finale dans un duel acharné face à Elise Mertens, l’Américaine a cette fois vécu un match totalement différent face à Alexandra Eala, véritable chouchoute du public.
Vainqueur 6–0, 6–2 en seulement 1h10 de jeu, la 4e joueuse mondiale est revenue lors de l’interview d’après match sur cet engouement très particulier pour la joueuse philippine. Un enthousiasme qui lui a rappelé sa demi‐finale face à la Française, Loïs Boisson, lors de la dernière édition de Roland‐Garros.
« J’ai vécu une situation similaire à Roland‐Garros l’année dernière, alors aujourd’hui, j’ai adopté la même attitude : chaque fois que vous encouragiez Alex, je faisais comme si c’était mon nom (sourire). Merci à tous d’être venus. Je sais que vous étiez principalement là pour soutenir Alex, mais je dois dire que c’est génial de jouer devant un court bondé. Je participe à ce tournoi depuis de nombreuses années et voir le stade plein à craquer… ça signifie beaucoup pour moi. Je tiens à remercier Alex d’avoir attiré un nouveau public vers ce sport. C’est formidable. C’est parfois difficile de jouer devant un public qui soutient son joueur. Je pense que c’est formidable pour le sport. Continuez à être enthousiastes et à encourager votre joueur », a déclaré Gauff, qui sera opposée à Ruzic ou Svitolina pour une place en finale.
Publié le jeudi 19 février 2026 à 18:33