WTA - Dubaï

Elina Svitolina‐Monfils, après sa victoire contre une autre maman du circuit : « C’est toujours un moment spécial »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Alors que de nombreuses joueurs ont déclaré forfait ou aban­donné, à l’image d’Aryna Sabalenka, Iga Swiatek ou encore Elena Rybakina, Elina Svitolina pour­suit sa route à Dubaï. 

Dans un duel de « mamans » en huitièmes de finale du WTA 1000, la 9e joueuse mondiale a renversé Belinda Bencic : 4–6, 6–1, 6–3, en un peu plus de deux heures de jeu. 

« C’est toujours un moment spécial. J’ai beau­coup de respect pour toutes les mamans du circuit et du sport en général. C’est vrai­ment une source d’ins­pi­ra­tion pour les femmes du monde entier. Nous conti­nuons à nous battre. C’est incroyable de la part de tout le monde », a déclaré l’épouse de Gaël Monfils, devenue maman en 2022, lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire. 

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, l’Ukrainienne affron­tera la Croate Antonia Ruzic (67e mondiale et lucky loser). 

Publié le jeudi 19 février 2026 à 10:55

