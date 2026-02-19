Alors que de nombreuses joueurs ont déclaré forfait ou aban­donné, à l’image d’Aryna Sabalenka, Iga Swiatek ou encore Elena Rybakina, Elina Svitolina pour­suit sa route à Dubaï.

Dans un duel de « mamans » en huitièmes de finale du WTA 1000, la 9e joueuse mondiale a renversé Belinda Bencic : 4–6, 6–1, 6–3, en un peu plus de deux heures de jeu.

« C’est toujours un moment spécial. J’ai beau­coup de respect pour toutes les mamans du circuit et du sport en général. C’est vrai­ment une source d’ins­pi­ra­tion pour les femmes du monde entier. Nous conti­nuons à nous battre. C’est incroyable de la part de tout le monde », a déclaré l’épouse de Gaël Monfils, devenue maman en 2022, lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire.

Elina Svitolina gave a shou­tout to all the moms after her win over fellow mom on tour Belinda Bencic in Dubai



“Of course it’s a special one as always. I have a lot of respect for all the moms on tour and in sport in general. It’s really inspi­ring for the women around the world.… pic.twitter.com/3XAW40fjUD — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 18, 2026

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, l’Ukrainienne affron­tera la Croate Antonia Ruzic (67e mondiale et lucky loser).