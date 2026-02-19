Alors que de nombreuses joueurs ont déclaré forfait ou abandonné, à l’image d’Aryna Sabalenka, Iga Swiatek ou encore Elena Rybakina, Elina Svitolina poursuit sa route à Dubaï.
Dans un duel de « mamans » en huitièmes de finale du WTA 1000, la 9e joueuse mondiale a renversé Belinda Bencic : 4–6, 6–1, 6–3, en un peu plus de deux heures de jeu.
« C’est toujours un moment spécial. J’ai beaucoup de respect pour toutes les mamans du circuit et du sport en général. C’est vraiment une source d’inspiration pour les femmes du monde entier. Nous continuons à nous battre. C’est incroyable de la part de tout le monde », a déclaré l’épouse de Gaël Monfils, devenue maman en 2022, lors de l’interview sur le court après sa victoire.
Pour tenter de se qualifier dans le dernier carré, l’Ukrainienne affrontera la Croate Antonia Ruzic (67e mondiale et lucky loser).
Publié le jeudi 19 février 2026 à 10:55