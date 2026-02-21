Moins de 24 heures après un énorme combat de plus de 3h remporté face à Cori Gauff sur le WTA 1000 de Dubaï, Elina Svitolina n’avait tout simplement pas les jambes pour rivaliser avec Jessica Pegula, ce samedi, en finale.
Surclassée en moins d’1h15 de jeu (6−2, 6–3) sur un score qui aurait pu être encore plus lourd si elle n’avait pas sauvé deux balles de double break dans la deuxième manche, l’Ukrainienne a fait part, lors de son discours pendant la cérémonie de remise des prix, de son impuissance.
« C’était vraiment un match difficile aujourd’hui (samedi). Félicitations Jess pour cette merveilleuse semaine pour toi et ton équipe. Pour moi personnellement, c’était une excellente semaine. J’ai eu beaucoup de grands combats. Aujourd’hui, malheureusement, c’était un peu juste. Mais quand même très très heureuse de jouer un bon tennis ici. J’aime toujours jouer ici. Très bon sentiment. »
Publié le samedi 21 février 2026 à 17:55