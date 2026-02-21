Moins de 24 heures après un énorme combat de plus de 3h remporté face à Cori Gauff sur le WTA 1000 de Dubaï, Elina Svitolina n’avait tout simple­ment pas les jambes pour riva­liser avec Jessica Pegula, ce samedi, en finale.

Surclassée en moins d’1h15 de jeu (6−2, 6–3) sur un score qui aurait pu être encore plus lourd si elle n’avait pas sauvé deux balles de double break dans la deuxième manche, l’Ukrainienne a fait part, lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix, de son impuissance.

« C’était vrai­ment un match diffi­cile aujourd’hui (samedi). Félicitations Jess pour cette merveilleuse semaine pour toi et ton équipe. Pour moi person­nel­le­ment, c’était une excel­lente semaine. J’ai eu beau­coup de grands combats. Aujourd’hui, malheu­reu­se­ment, c’était un peu juste. Mais quand même très très heureuse de jouer un bon tennis ici. J’aime toujours jouer ici. Très bon sentiment. »

