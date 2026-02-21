AccueilWTAWTA - DubaïElina Svitolina-Monfils, surclassée par Jessica Pegula en finale : "C'était vraiment difficile"
WTA - Dubaï

Elina Svitolina‐Monfils, surclassée par Jessica Pegula en finale : « C’était vrai­ment difficile »

Thomas S
Par Thomas S

-

239

Moins de 24 heures après un énorme combat de plus de 3h remporté face à Cori Gauff sur le WTA 1000 de Dubaï, Elina Svitolina n’avait tout simple­ment pas les jambes pour riva­liser avec Jessica Pegula, ce samedi, en finale. 

Surclassée en moins d’1h15 de jeu (6−2, 6–3) sur un score qui aurait pu être encore plus lourd si elle n’avait pas sauvé deux balles de double break dans la deuxième manche, l’Ukrainienne a fait part, lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix, de son impuissance. 

« C’était vrai­ment un match diffi­cile aujourd’hui (samedi). Félicitations Jess pour cette merveilleuse semaine pour toi et ton équipe. Pour moi person­nel­le­ment, c’était une excel­lente semaine. J’ai eu beau­coup de grands combats. Aujourd’hui, malheu­reu­se­ment, c’était un peu juste. Mais quand même très très heureuse de jouer un bon tennis ici. J’aime toujours jouer ici. Très bon sentiment. »

Publié le samedi 21 février 2026 à 17:55

Article précédent
Learner Tien sur sa curieuse asso­cia­tion avec Daniil Medvedev : « Ce sera un peu étrange de le voir du même côté du terrain »
Article suivant
Arthur Fils et les Français vrai­ment pas gâtés par le tirage au sort

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.