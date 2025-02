Alors que beau­coup s’in­quié­taient de son état émotionnel, Emma Raducanu a donné des nouvelles posi­tives ce mercredi, quelques heures après avoir été victime d’un compor­te­ment obses­sionnel de la part d’un inconnu lors du tournoi du Dubaï, comme l’a révélé la WTA dans un commu­niqué.

Sur son compte Instagram, la joueuse britan­nique, qui a fondu en larmes en plein match lors­qu’elle a reconnu l’in­di­vidu dans les gradins, a notam­ment tenu à remer­cier son adver­saire pour son atti­tude très classe.

« Merci pour les messages de soutien. J’ai vécu une expé­rience diffi­cile hier (mardi), mais je vais bien et je suis fière de la façon dont je suis revenue et de la façon dont j’ai concouru malgré ce qui s’est passé au début du match. Merci à Karolina (Muchova) pour avoir été une grande spor­tive et bonne chance à elle pour le reste du tournoi. »