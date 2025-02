24 heures après avoir décroché l’une des plus belles victoires de sa carrière face à Iga Swiatek, Mirra Andreeva a confirmé sa très belle forme en domi­nant la 7e joueuse mondiale, Elena Rybakina, après un match d’une grande maîtrise, ce vendredi en demi‐finales du WTA 1000 de Dubaï.

Vainqueur 6–4, 4–6, 6–3, après 2h15 de jeu, la jeune russe de 17 ans est en plus devenue la plus jeune joueuse de l’his­toire à se quali­fier en finale d’un tournoi de caté­gorie 1000.

Un nouveau record qui confirme l’im­mense talent et la préco­cité de la protégée de Conchita Martinez.

TEENAGE DREAMING ! ✨



Mirra Andreeva upsets the Rybakina in a three set thriller to reach her first WTA 1000 final ! #DDFTennis pic.twitter.com/yqZRa0JFPr