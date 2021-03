C’est un tableau de rêve qui a été concocté par les orga­ni­sa­teurs du WTA 1000 de Dubaï. Tombé ce samedi, le tirage au sort promet du très lourd, et ce, dès les (poten­tiels) quarts de finale : Svitolina‐Bencic, Kvitova‐Bertens, Swiatek‐Sabalenka et Azarenka‐Pliskova. Des affiches qui n’au­raient rien à envier à un top 8 de Grand Chelem. Mais il faudra encore pour cela triom­pher du reste des joueuses, parmi lesquelles bon nombre figurent pari le gratin mondial…

Côté fran­çais en revanche, pas sûr que les sourires étaient de mise. Engagées cette semaine à l’Open 6ème Sens de Lyon, Kristina Mladenovic (53e), Caroline Garcia (47e), Alizé Cornet (59e) et Fiona Ferro (46e) ont toutes hérité d’un tirage compliqué, dans la 2ème partie de tableau. Cornet tombera sur Sabalenka (8e) au 2ème tour en cas de victoire face à Kasatkina (58e), Garcia sur Azarenka (14e) en cas de victoire sur l’ex n°1 mondiale Kerber (26e), quand Ferro et Mladenovic affron­te­ront d’en­trée deux têtes de série : Mertens (18e) et Martic (21e).

Le tournoi débu­tera dès ce dimanche.