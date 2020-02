Simona Halep (2e) a de quoi être soulagée. La Roumaine, tête de série numéro 1 du tournoi, est passée tout près de la sortie puisqu’elle a sauvé une balle de match face à Ons Jabeur (45e) dans le jeu décisif du troisième set alors qu’elle a mené 4-1 dans ce dernier acte. La numéro 2 mondiale s’impose finalement 1-6, 6-2, 7-6(7) et rejoint ainsi les quarts de finale. Elle y affrontera Aryna Sabalenka.

The crowd goes crazy for the No.1 seed 🗣️ @Simona_Halep outlasts Jabeur, 1-6, 6-2, 7-6(7), at the @DDFTennis. pic.twitter.com/tuLWjqbNOV

— WTA (@WTA) February 19, 2020