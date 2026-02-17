AccueilWTAWTA - Dubaï"Je suis très triste et bouleversée", affirme Elina Svitolina-Monfils après l'abandon de...
« Je suis très triste et boule­versée », affirme Elina Svitolina‐Monfils après l’abandon de Paula Badosa

Par Baptiste Mulatier

Nouveau coup dur pour Paula Badosa, contrainte à l’abandon face à Elina Svitolina au deuxième tour du WTA 1000 de Dubaï. 

L’Espagnole, qui ne s’en sort pas avec les bles­sures, menait 4–1 dans la première manche avant de perdre cinq jeux d’af­filée et de jeter l’éponge (4−6).

Après sa quali­fi­ca­tion, Svitolina a exprimé toute sa compas­sion pour son adversaire. 

« Je suis très triste pour Paula. C’est une joueuse formi­dable. Je pense que nous avons montré un très beau tennis dans le premier set. Je suis bien sûr très boule­versée par sa bles­sure. J’espère qu’elle pourra se réta­blir et être prête pour la tournée améri­caine. Je pense que le premier set a été très diffi­cile. Il n’est jamais facile de jouer contre Paula. Elle jouait très bien et servait très bien. J’ai essayé de réagir et de rester dans le premier set, et j’ai heureu­se­ment réussi à le remporter », a déclaré la 9e joueuse mondiale et épouse de Gaël Monfils.

Le respect entre championnes. 

Publié le mardi 17 février 2026 à 15:26

