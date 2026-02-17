Nouveau coup dur pour Paula Badosa, contrainte à l’abandon face à Elina Svitolina au deuxième tour du WTA 1000 de Dubaï.

L’Espagnole, qui ne s’en sort pas avec les bles­sures, menait 4–1 dans la première manche avant de perdre cinq jeux d’af­filée et de jeter l’éponge (4−6).

Après sa quali­fi­ca­tion, Svitolina a exprimé toute sa compas­sion pour son adversaire.

« Je suis très triste pour Paula. C’est une joueuse formi­dable. Je pense que nous avons montré un très beau tennis dans le premier set. Je suis bien sûr très boule­versée par sa bles­sure. J’espère qu’elle pourra se réta­blir et être prête pour la tournée améri­caine. Je pense que le premier set a été très diffi­cile. Il n’est jamais facile de jouer contre Paula. Elle jouait très bien et servait très bien. J’ai essayé de réagir et de rester dans le premier set, et j’ai heureu­se­ment réussi à le remporter », a déclaré la 9e joueuse mondiale et épouse de Gaël Monfils.

Elina Svitolina had kind words for Paula Badosa after she was forced to retire from their match in Dubai :



“Very sad for Paula. She’s such a great player. I think we showed great tennis in the first set. Of course, very very upset for her injury. Hopefully she can recover and be… pic.twitter.com/rLLERBFT8C — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 17, 2026

Le respect entre championnes.