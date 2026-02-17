Nouveau coup dur pour Paula Badosa, contrainte à l’abandon face à Elina Svitolina au deuxième tour du WTA 1000 de Dubaï.
L’Espagnole, qui ne s’en sort pas avec les blessures, menait 4–1 dans la première manche avant de perdre cinq jeux d’affilée et de jeter l’éponge (4−6).
Après sa qualification, Svitolina a exprimé toute sa compassion pour son adversaire.
« Je suis très triste pour Paula. C’est une joueuse formidable. Je pense que nous avons montré un très beau tennis dans le premier set. Je suis bien sûr très bouleversée par sa blessure. J’espère qu’elle pourra se rétablir et être prête pour la tournée américaine. Je pense que le premier set a été très difficile. Il n’est jamais facile de jouer contre Paula. Elle jouait très bien et servait très bien. J’ai essayé de réagir et de rester dans le premier set, et j’ai heureusement réussi à le remporter », a déclaré la 9e joueuse mondiale et épouse de Gaël Monfils.
Elina Svitolina had kind words for Paula Badosa after she was forced to retire from their match in Dubai :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 17, 2026
“Very sad for Paula. She’s such a great player. I think we showed great tennis in the first set. Of course, very very upset for her injury. Hopefully she can recover and be… pic.twitter.com/rLLERBFT8C
Le respect entre championnes.
Publié le mardi 17 février 2026 à 15:26