Déjà lauréate de trois tournois de catégorie WTA 1000 depuis le début de sa carrière, Jessica Pegula va pouvoir en rajouter un quatrième sur son armoire à trophée après son sacre sur le tournoi de Dubaï.
Opposée ce samedi à une Elina Svitolina totalement émoussée suite à son énorme bataille de plus de 3h face à Coco Gauff la vielle, l’Américaine n’a fait qu’un bouchée de l’Ukrainienne (6−2, 6–4, en 1h10).
Vainqueur du 10e trophée de sa carrière, l’actuelle 5e joueuse mondiale, qui fêtera ses 32 ans dans trois jours, a fait part de sa fierté lors de son discours pendant la remise des prix.
« Je n’aurais pas pu rêver d’un plus beau cadeau d’anniversaire. Je suis vraiment très fière de moi. C’était un super match, j’ai dû jouer à un très haut niveau, heureusement j’ai réussi à le faire tout le temps, c’était génial. Dire que j’étais menée un set à zéro et 3–1 hier (vendredi, contre Anisimova) et que j’ai réussi à remonter la pente… Et aujourd’hui, cela m’a permis de jouer vraiment librement, je pense, mentalement. Mais j’ai aussi travaillé sur beaucoup d’aspects de mon jeu. Et je ne pense pas que j’aurais pu remporter certains de ces matchs sans cela. Honnêtement, ces six derniers mois, j’ai joué un tennis vraiment excellent ; j’ai atteint sept demi‐finales consécutives. Je me suis dit : ‘Tu sais quoi, un titre serait bien, peut‐être que ça arrivera cette semaine’, et c’est ce qui s’est passé. Je ne peux pas demander beaucoup plus. »
Publié le samedi 21 février 2026 à 18:48