Déjà lauréate de trois tour­nois de caté­gorie WTA 1000 depuis le début de sa carrière, Jessica Pegula va pouvoir en rajouter un quatrième sur son armoire à trophée après son sacre sur le tournoi de Dubaï.

Opposée ce samedi à une Elina Svitolina tota­le­ment émoussée suite à son énorme bataille de plus de 3h face à Coco Gauff la vielle, l’Américaine n’a fait qu’un bouchée de l’Ukrainienne (6−2, 6–4, en 1h10).

Vainqueur du 10e trophée de sa carrière, l’ac­tuelle 5e joueuse mondiale, qui fêtera ses 32 ans dans trois jours, a fait part de sa fierté lors de son discours pendant la remise des prix.

« Je n’au­rais pas pu rêver d’un plus beau cadeau d’an­ni­ver­saire. Je suis vrai­ment très fière de moi. C’était un super match, j’ai dû jouer à un très haut niveau, heureu­se­ment j’ai réussi à le faire tout le temps, c’était génial. Dire que j’étais menée un set à zéro et 3–1 hier (vendredi, contre Anisimova) et que j’ai réussi à remonter la pente… Et aujourd’hui, cela m’a permis de jouer vrai­ment libre­ment, je pense, menta­le­ment. Mais j’ai aussi travaillé sur beau­coup d’as­pects de mon jeu. Et je ne pense pas que j’au­rais pu remporter certains de ces matchs sans cela. Honnêtement, ces six derniers mois, j’ai joué un tennis vrai­ment excellent ; j’ai atteint sept demi‐finales consé­cu­tives. Je me suis dit : ‘Tu sais quoi, un titre serait bien, peut‐être que ça arri­vera cette semaine’, et c’est ce qui s’est passé. Je ne peux pas demander beau­coup plus. »