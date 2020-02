Vainqueure surprise de l’Open d’Australie le 1er février dernier, Sofia Kenin va devoir apprendre à gérer la pression après un titre du Grand Chelem. Présente à Dubaï où elle affrontera la très en forme Elena Rybakina au premier tour, l’Américaine sait que rien ne sera facile et prend comme exemple le parcours de Naomi Osaka : « Je me souviens que Naomi était dans la même situation que moi, et j’aurais fait n’importe quoi pour être dans cette position de lauréate d’un tournoi du Grand Chelem. Je vais essayer de m’inspirer de toutes ces joueuses, de savoir comment elles ont fait pour gérer cela. Je pense que vous devez apprendre des meilleures. Mon père et mes agents sont avec moi. Avec un peu de chance, ils pourront m’aider à continuer le processus. »