Dominer Swiatek comme elle l’a fait hier à Dubaï est un vrai exploit d’au­tant que la numéro 1 mondiale est en grande forme.

Mais Krejcikova est aussi une joueuse un peu à part sur le circuit car son jeu diffère des autres avec beau­coup de varia­tions et de sens tactique.

Blessée et écartée des courts un temps, elle est vrai­ment de retour.

En confé­rence de presse, elle a expliqué le moment où elle a compris qu’elle allait pouvoir à nouveau être compétitive.

« J’ai commencé à m’en­traîner avant Noël et j’ai eu un senti­ment fantas­tique. Je réalise qu’en étant en bonne santé, je peux battre n’im­porte qui et j’es­père arriver bientôt à l’en­droit où je mérite d’être. Je regarde beau­coup de matchs parce que j’aime ce sport et j’es­saie toujours d’ap­prendre des choses des femmes et des hommes. Le tennis a toujours été ma passion, donc je profite de chaque match que je regarde en direct ou à la télé­vi­sion. Mon esprit d’ana­lyse, associé aux compé­tences tactiques que l’on m’a ensei­gnées, est ce qui me permet de faire de nombreuses varia­tions dans le jeu et de maîtriser presque tous les coups depuis n’im­porte quelle posi­tion sur le court »