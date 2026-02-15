Alors que le WTA 1000 de Dubaï débute ce dimanche 15 février, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respec­ti­ve­ment numéro 1 et 2 mondiale, ont annoncé en même temps leur forfait vendredi avec des messages presque simi­laires.

Remonté, le direc­teur du tournoi, Salah Tahlak, a exprimé son immense décep­tion et réclamé une sanc­tion plus lourde pour les deux joueuses dans des propos relayés par The National News.

« Apprendre hier soir les forfaits d’Aryna et d’Iga a été une bien mauvaise surprise. Et les raisons de ces forfaits étaient un assez étranges. Iga a déclaré qu’elle n’était pas prête menta­le­ment à concourir, tandis que Sabalenka a déclaré qu’elle souf­frait de bles­sures mineures. Je ne sais donc pas quoi penser. Je pense qu’il devrait y avoir une sanc­tion plus sévère. Je pense qu’une amende ne servira à rien. Elles devraient perdre des points au clas­se­ment. J’ai même demandé au médecin du tournoi quelle était la bles­sure de Sabalenka. Il m’a répondu qu’il s’agis­sait d’une bles­sure mineure, qui ne l’obli­geait pas à se retirer du tournoi. Et pour Iga, j’ai demandé : ‘N’est‐ce pas une déci­sion étrange ?’ Nous avons une réunion prévue à Rome et je souhaite mettre en lumière cette ques­tion. Nous avons un repré­sen­tant qui s’ex­pri­mera en notre nom auprès de la WTA. Car il est regret­table que nous dépen­sions des sommes colos­sales pour moder­niser nos instal­la­tions et qu’au final, ce soient les joueurs et les joueuses qui font le tournoi. »