Alors que le WTA 1000 de Dubaï débute ce dimanche 15 février, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respectivement numéro 1 et 2 mondiale, ont annoncé en même temps leur forfait vendredi avec des messages presque similaires.
Remonté, le directeur du tournoi, Salah Tahlak, a exprimé son immense déception et réclamé une sanction plus lourde pour les deux joueuses dans des propos relayés par The National News.
« Apprendre hier soir les forfaits d’Aryna et d’Iga a été une bien mauvaise surprise. Et les raisons de ces forfaits étaient un assez étranges. Iga a déclaré qu’elle n’était pas prête mentalement à concourir, tandis que Sabalenka a déclaré qu’elle souffrait de blessures mineures. Je ne sais donc pas quoi penser. Je pense qu’il devrait y avoir une sanction plus sévère. Je pense qu’une amende ne servira à rien. Elles devraient perdre des points au classement. J’ai même demandé au médecin du tournoi quelle était la blessure de Sabalenka. Il m’a répondu qu’il s’agissait d’une blessure mineure, qui ne l’obligeait pas à se retirer du tournoi. Et pour Iga, j’ai demandé : ‘N’est‐ce pas une décision étrange ?’ Nous avons une réunion prévue à Rome et je souhaite mettre en lumière cette question. Nous avons un représentant qui s’exprimera en notre nom auprès de la WTA. Car il est regrettable que nous dépensions des sommes colossales pour moderniser nos installations et qu’au final, ce soient les joueurs et les joueuses qui font le tournoi. »
Dubai tournament director says he was surprised by the late withdrawals of Aryna Sabalenka and Iga Swiatek.— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 15, 2026
He believes docking players ranking points would be more effective than fining players for late withdrawals.https://t.co/mRyHCLvXYr
Publié le dimanche 15 février 2026 à 14:58