Déjà battue dès son entrée en lice à Doha le 11 février dernier, pour son premier match depuis sa défaite en finale de l’Open d’Australie, Aryna Sabalenka a subi un nouveau revers, dès les huitièmes de finale du WTA 1000 de Dubaï.

La numéro 1 mondiale a été dominée par la 38e joueuse mondiale, Clara Tauson : 6–3, 6–2.

« Je crois que je n’ai pas assez faim sur le court. Je suis un peu perdue dans mes pensées et je ne suis pas cohé­rente sur le court. Les déci­sions que je prends sur le court sont un peu erro­nées et émotion­nel­le­ment, je ne suis pas au mieux de ma forme », a confié Sabalenka dans des propos rapportés par The National News.