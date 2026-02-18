Alors que le WTA 1000 de Dubaï se déroule cette semaine, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respec­ti­ve­ment numéro 1 et 2 mondiale, ont annoncé en même temps leur forfait vendredi dernier avec des messages presque simi­laires. Remonté, le direc­teur du tournoi, Salah Tahlak, avait exprimé son immense décep­tion et réclamé un retrait de points au clas­se­ment pour les deux joueuses.

Depuis, de nombreuses autres joueurs ont dû jeter l’éponge en raison de soucis physiques. Sur les 43 joueuses initia­le­ment inscrites au tournoi, 25 ont déjà déclaré forfait ou abandonné !

Le dernier abandon en date ? Celui de la tête de série numéro une, Elena Rybakina, visi­ble­ment malade. La troi­sième joueuse mondiale a jeté l’éponge après avoir perdu le deuxième set et été breakée dans la troi­sième manche : 7–5, 4–6, 0–1 (abandon).

Oh no… another one https://t.co/rclNkDhxTA — José Morgado (@josemorgado) February 18, 2026

La WTA va devoir se poser les bonnes ques­tions et peut‐être écouter les joueuses concer­nant son calendrier…