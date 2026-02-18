Alors que le WTA 1000 de Dubaï se déroule cette semaine, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respectivement numéro 1 et 2 mondiale, ont annoncé en même temps leur forfait vendredi dernier avec des messages presque similaires. Remonté, le directeur du tournoi, Salah Tahlak, avait exprimé son immense déception et réclamé un retrait de points au classement pour les deux joueuses.
Depuis, de nombreuses autres joueurs ont dû jeter l’éponge en raison de soucis physiques. Sur les 43 joueuses initialement inscrites au tournoi, 25 ont déjà déclaré forfait ou abandonné !
Le dernier abandon en date ? Celui de la tête de série numéro une, Elena Rybakina, visiblement malade. La troisième joueuse mondiale a jeté l’éponge après avoir perdu le deuxième set et été breakée dans la troisième manche : 7–5, 4–6, 0–1 (abandon).
Oh no… another one https://t.co/rclNkDhxTA— José Morgado (@josemorgado) February 18, 2026
La WTA va devoir se poser les bonnes questions et peut‐être écouter les joueuses concernant son calendrier…
Publié le mercredi 18 février 2026 à 13:50