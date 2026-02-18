AccueilWTAWTA - DubaïLe tournoi en plein cauchemar, l’abandon de Rybakina aggrave l’hécatombe
Le tournoi en plein cauchemar, l’abandon de Rybakina aggrave l’hécatombe

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Alors que le WTA 1000 de Dubaï se déroule cette semaine, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respec­ti­ve­ment numéro 1 et 2 mondiale, ont annoncé en même temps leur forfait vendredi dernier avec des messages presque simi­laires. Remonté, le direc­teur du tournoi, Salah Tahlak, avait exprimé son immense décep­tion et réclamé un retrait de points au clas­se­ment pour les deux joueuses

Depuis, de nombreuses autres joueurs ont dû jeter l’éponge en raison de soucis physiques. Sur les 43 joueuses initia­le­ment inscrites au tournoi, 25 ont déjà déclaré forfait ou abandonné !

Le dernier abandon en date ? Celui de la tête de série numéro une, Elena Rybakina, visi­ble­ment malade. La troi­sième joueuse mondiale a jeté l’éponge après avoir perdu le deuxième set et été breakée dans la troi­sième manche : 7–5, 4–6, 0–1 (abandon).

La WTA va devoir se poser les bonnes ques­tions et peut‐être écouter les joueuses concer­nant son calendrier…

Publié le mercredi 18 février 2026 à 13:50

