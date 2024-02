Coup dur pour Ons Jabeur et l’or­ga­ni­sa­tion du WTA 1000 de Dubaï.

Auteure d’un début de saison 2024 qui ne lui ressemble pas (deux victoires pour trois défaites) où on l’a notam­ment vu fondre en larmes en plein match à Abu Dhabi, le 6e joueuse mondiale a décidé de déclarer forfait pour le tournoi qui a débuté ce dimanche afin de soigner un genou douloureux.

« Chers amis et famille. Je voulais partager avec vous tous que mon genou ne tient pas, c’est insup­por­table de jouer avec la douleur et de ne pas être capable de donner le meilleur de moi‐même sur le court, c’est frus­trant. Après consul­ta­tion de mes méde­cins et de mon équipe, nous avons décidé que je devais me retirer du Dubai Duty Free Open cette semaine et suivre d’autres trai­te­ments médi­caux. J’ai hâte de reprendre contact avec tout le monde sur les courts pour la tournée améri­caine. Merci pour votre soutien continu. Je vous aime », a écrit Jabeur sur son compte Twitter.

Une déci­sion logique et peut‐être béné­fique pour la Tunisienne qui ne semblait pas du tout épanouie sur le court ces derniers temps.