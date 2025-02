Finaliste à Dubaï à 17 ans, la joueuse russe a un avenir plus que promet­teur. Elle peut ce samedi gagner son premier titre de sa carrière. Depuis qu’elle est « connue », elle doit savoir composer car tout le monde lui prédit le meilleur, ce qui rajoute forcé­ment une pres­sion supplé­men­taire à celle qui existe déjà quand on est une joueuse professionnelle.

« Maintenant, j’ai une sorte de pres­sion parce que les gens attendent certaines choses de moi. Les gens disent : « elle sera numéro un, elle va gagner les Grands‐Chelems, elle sera géniale ». Il est plus facile pour moi de penser que ces gens disent cela parce qu’ils ont proba­ble­ment peur de ma façon de jouer. Il m’aide à sortir sur le terrain avec un peu de colère, non pas pour montrer à tout le monde que je peux vrai­ment le faire, mais pour me prouver que je suis assez forte pour gérer la pression »