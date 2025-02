Parvenir à battre Iga Swiatek n’est jamais vrai­ment anodin. Et encore plus à 17 ans. C’est ce qu’est parvenu à faire Mirra Andreeva qui continue de progresser et d’im­pres­sionner sur le circuit. La Russe, entraînée par Conchita Martinez, s’est offerte la quin­tuple lauréate en Grand Chelem ce jeudi en quarts de finale du WTA 1000 de Dubaï : 6–3, 6–3.

« J’étais nerveuse avant le match. Je me suis dit que j’avais bien joué lors de notre dernier match et qu’il fallait que je continue à être agres­sive. Ce n’était pas facile avec tous les fans mais j’ai eu beau­coup de soutien », a confié celle qui occupe déjà la 14e place au clas­se­ment WTA.

Mirra Andreeva on beating Iga Swiatek in Dubai



“I was nervous before the match.. I told myself I played great in our last match & I just need to keep playing aggres­sive. It wasn’t easy with all the fans. I think we were even. I had a lot of support”🥹



