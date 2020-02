Comme à l’Open d’Australie, Kristina Mladenovic (38e) n’a rien pu faire face à Karolina Pliskova (3e). En un peu plus d’une heure, la Tchèque s’impose 6-1, 6-2 et se qualifie pour les quarts de finale où elle affrontera la gagnante du duel entre Elena Rybakina et Katerina Siniakova. La numéro 3 mondiale a été très efficace sur ses premières avec seulement quatre petits points perdus.

In just over an hour ⌚@KaPliskova defeats Mladenovic, 6-1, 6-2, and is through to the @DDFTennis quarterfinals. pic.twitter.com/5ONOKnc358

— WTA (@WTA) February 19, 2020