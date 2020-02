Balayée par Karolina Pliskova (6-1, 6-2), Kristina Mladenovic n’a pas été tendre avec elle-même dans son analyse accordée au journal L’Équipe : « Je me suis un peu déréglée. Le premier break me coûte hyper cher alors que je ne commence pas trop mal. Je lui offre le break. C’était vraiment très médiocre. Je ne me sentais pas bien sur le court. Je n’avais pas les mêmes sensations, c’était mauvais. Je ne me cherche pas d’excuses. Je ne me sentais pas mal physiquement. »