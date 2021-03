C’était le choc de ces demi‐finales entre deux des joueuses les plus en forme de cette année 2021. Muguruza (22 matchs 4 défaites) contre Mertens (14 matchs 2 défaites). Dans cette oppo­si­tion du WTA 1000 de Dubaï, c’est l’Espagnole, classée 16e mondiale, qui est venu à bout d’Elise Mertens en deux sets très accro­chés et plus de 2h11 de jeu. La Belge, héroïque, a réussi l’ex­ploit de sauver sept balles de match, avant de s’in­cliner 7 points à 5 dans le tie‐break. Garbine Muguruza se qualifie ainsi pour la troi­sième finale de la saison, après le Yard Valley Classic à Melbourne et Doha… pour deux défaites. Elle affron­tera la vain­queure de Krejcikova‐Teinchmann.