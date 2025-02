Vukov banni, spec­ta­teur éjecté, la WTA est un « petit » état qui définit donc ses propres règles dans le but louable de rendre la vie des joueuses la moins dange­reuse possible.

Hier à 2 à 0, Emma Raducanu a éclaté en sanglots et l’on sait main­te­nant d’où venait le problème comme l’a expliqué la WTA.

« Le lundi 17 février, Emma Raducanu a été appro­chée dans un espace public par un homme qui a fait preuve d’un compor­te­ment fixe. Ce même indi­vidu a été iden­tifié dans les premières rangées lors du match d’Emma mardi aux cham­pion­nats de tennis hors taxes de Dubaï et a ensuite été éjecté. Il sera banni de tous les événe­ments de la WTA en atten­dant une évalua­tion de la menace.La sécu­rité des joueurs est notre prio­rité absolue, et les tour­nois sont conseillés sur les meilleures pratiques de sécu­rité pour les événe­ments spor­tifs inter­na­tio­naux. Le WTA travaille acti­ve­ment avec Emma et son équipe pour assurer son bien‐être et lui fournir tout le soutien néces­saire. Nous restons déter­minés à colla­borer avec les tour­nois et leurs équipes de sécu­rité dans le monde entier afin de main­tenir un envi­ron­ne­ment sûr pour tous les joueurs. »