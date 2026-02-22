Jessica est une championne posée et tranquille.
Née dans une famille très riche, elle parvient à prendre du recul et sait aussi analyser avec précision l’impact marketing de certaines décisions stratégiques.
Elle est aussi très habile quand il s’agit défendre les intérêts du circuit féminin.
A l’issue de sa victoire face à Svitolina, elle a donc recadré certains observateurs qui étaient tous montés au créneau suite à des forfaits de certaines championnes plus ou moins justifiés »
« Au début du tournoi, on a beaucoup parlé des nombreuses absences, mais nous avons démontré la grande profondeur du tennis féminin. Nos quatre demi‐finalistes étaient toutes des joueuses du top 10 , et je pense que nous avons offert un beau spectacle. Battre des joueuses de haut niveau deux jours de suite, ce qu’exige ce genre de compétition, n’est pas chose facile. Je suis donc très fière de mon parcours cette semaine à Dubaï. Mentalement, j’ai été très forte tout au long du tournoi. J’ai pu avoir confiance en mes capacités et en la capacité de mes efforts à porter leurs fruits au moment crucial. Surmonter l’adversité me prouve que je suis sur la bonne voie »
Publié le dimanche 22 février 2026 à 10:55