AccueilWTAWTA - DubaïJessica Pegula, lauréate à Dubaï, défend son gagne pain : "On a...
WTA - Dubaï

Jessica Pegula, lauréate à Dubaï, défend son gagne pain : « On a beau­coup parlé des nombreuses absences, mais nous avons démontré la grande profon­deur du tennis féminin »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

82
Tennis : Miami 2025 - Atp -

Jessica est une cham­pionne posée et tranquille. 

Née dans une famille très riche, elle parvient à prendre du recul et sait aussi analyser avec préci­sion l’im­pact marke­ting de certaines déci­sions stratégiques.

Elle est aussi très habile quand il s’agit défendre les inté­rêts du circuit féminin. 

A l’issue de sa victoire face à Svitolina, elle a donc recadré certains obser­va­teurs qui étaient tous montés au créneau suite à des forfaits de certaines cham­pionnes plus ou moins justifiés »

« Au début du tournoi, on a beau­coup parlé des nombreuses absences, mais nous avons démontré la grande profon­deur du tennis féminin. Nos quatre demi‐finalistes étaient toutes des joueuses  du top 10 , et je pense que nous avons offert un beau spec­tacle. Battre des joueuses de haut niveau deux jours de suite, ce qu’exige ce genre de compé­ti­tion, n’est pas chose facile. Je suis donc très fière de mon parcours cette semaine à Dubaï. Mentalement, j’ai été très forte tout au long du tournoi. J’ai pu avoir confiance en mes capa­cités et en la capa­cité de mes efforts à porter leurs fruits au moment crucial. Surmonter l’ad­ver­sité me prouve que je suis sur la bonne voie »

Publié le dimanche 22 février 2026 à 10:55

Article précédent
Agassi : « J’ai eu la chance de jouer d’une manière qui me permet­tait de prendre mon temps, d’avancer et de forcer mes adver­saires à reculer »
Article suivant
Fils, l’es­poir Ivanisevic : « J’ai beau­coup d’ambition : depuis tout petit, je veux être l’un des meilleurs joueurs de tennis, J’espère donc qu’il m’aidera »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.