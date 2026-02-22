Jessica est une cham­pionne posée et tranquille.

Née dans une famille très riche, elle parvient à prendre du recul et sait aussi analyser avec préci­sion l’im­pact marke­ting de certaines déci­sions stratégiques.

Elle est aussi très habile quand il s’agit défendre les inté­rêts du circuit féminin.

A l’issue de sa victoire face à Svitolina, elle a donc recadré certains obser­va­teurs qui étaient tous montés au créneau suite à des forfaits de certaines cham­pionnes plus ou moins justifiés »

« Au début du tournoi, on a beau­coup parlé des nombreuses absences, mais nous avons démontré la grande profon­deur du tennis féminin. Nos quatre demi‐finalistes étaient toutes des joueuses du top 10 , et je pense que nous avons offert un beau spec­tacle. Battre des joueuses de haut niveau deux jours de suite, ce qu’exige ce genre de compé­ti­tion, n’est pas chose facile. Je suis donc très fière de mon parcours cette semaine à Dubaï. Mentalement, j’ai été très forte tout au long du tournoi. J’ai pu avoir confiance en mes capa­cités et en la capa­cité de mes efforts à porter leurs fruits au moment crucial. Surmonter l’ad­ver­sité me prouve que je suis sur la bonne voie »