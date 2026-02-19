Alors que le WTA 1000 de Dubaï se déroule cette semaine, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respec­ti­ve­ment numéro 1 et 2 mondiale, ont annoncé en même temps leur forfait vendredi dernier avec des messages presque simi­laires. Remonté, le direc­teur du tournoi, Salah Tahlak, avait exprimé son immense décep­tion et réclamé un retrait de points au clas­se­ment pour les deux joueuses.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a volé au secours des deux meilleurs joueuses actuelles.

« C’est regret­table, mais le calen­drier est surchargé. C’est vous qui avez insisté pour que ce tournoi soit classé 1000 dans cette région en février. C’est un créneau terrible. Les joueuses vont se retirer, en parti­cu­lier celles qui jouent pour les Grands Chelems et la première place. C’est inévi­table. Il veut retirer des points qu’ils ont déjà gagnés ailleurs ? Elles ont mérité ces points. Chaque point qu’elles ont actuel­le­ment dans leur total a été gagné parce qu’elles ont remporté des matchs, et main­te­nant nous allons leur retirer des points ? Je ne pense pas que cela soit très bien pensé. Cela n’a aucun sens pour moi. Vous allez leur retirer de l’argent parce qu’elles ne ne peuvent pas jouer votre tournoi pour une raison ou une autre, ce qui est déjà bizarre, et ensuite vous allez leur retirer des points. Cela n’a aucun sens. »

A noter que sur les 43 joueuses initia­le­ment inscrites au tournoi, 25 ont déjà déclaré forfait ou abandonné !