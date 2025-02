Qualifiée pour le troi­sième tour du WTA 1000 de Dubaï après une victoire tran­quille face à la Japonaise Moyuka Uchijima (6−3, 6–2) ce mardi, Elena Rybakina, qui affron­tera Paula Badosa pour une place en quarts de finale, a de nouveau été inter­rogée sur la suspen­sion de son entraî­neur, Stefano Vukov, alors qu’une enquête acca­blante vient d’être publiée par The Athletic.

Et visi­ble­ment, ce n’est pas ses collègues du circuit qui vont lui remonter le moral.

« Personne ne m’a offert de soutien. Honnêtement, je n’en ai pas besoin. Il y a quelques joueuses avec qui je suis plus en contact. Mais dire que j’ai des amis très, très proches sur le circuit, je pense que ce n’est pas vrai simple­ment parce que nous sommes en compé­ti­tion les unes contre les autres. Tout le monde est entouré de son équipe. J’ai quelques bons amis, disons. Mais encore une fois, tout dépend du temps dont on dispose, de ce qu’on peut passer dehors ou non. »