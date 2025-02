Donna Vekic, Beatriz Haddad Maia, Anna Kalinskaya, Diana Shnaider, Daria Kasatkina, Qinwen Zheng, Jasmine Paolini, Jessica Pegula, Cori Gauff… et Aryna Sabalenka.

Alors qu’elles étaient toutes têtes de série au départ du WTA 1000 de Dubaï, ces dix joueuses ne verront pas les quarts de finale après une journée de mercredi pleine de surprises.

La prin­ci­pale victime est évidem­ment la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, battue par une Clara Tauson des grands jours : 6–3, 6–2, en 1h20. Une défaite qui confirme que le Moyen‐Orient ne réussit pas à la Biélorusse, quelques jours après sa défaite d’en­trée à Doha face à Alexandrova.

The biggest win of her career ! 👏



Clara Tauson defeats the World No.1 Sabalenka in straight sets 6–3, 6–2 and is into the final eight ! #DDFTennis pic.twitter.com/WLafeLq8MM