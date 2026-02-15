Alors que le WTA 1000 de Dubaï débute ce dimanche 15 février, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respec­ti­ve­ment numéro 1 et 2 mondiale, ont annoncé en même temps leur forfait vendredi avec des messages presque simi­laires.

Remonté, le direc­teur du tournoi, Salah Tahlak, a exprimé son immense décep­tion et réclamé un retrait de points au clas­se­ment pour les deux joueuses.

Lors de son passage en confé­rence de presse, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, la 5e joueuse mondiale Coco Gauff a donné son avis sur cette polé­mique, en prenant plutôt la défense de ses rivales.

« Personnellement, je ne pense pas m’être déjà retiré d’un WTA 1000, du moins pas que je me souvienne. Je ne pense vrai­ment pas que les joueuses le font parce qu’elles ne veulent tout simple­ment pas jouer. Je ne pense pas que ce soit cette déci­sion. Regardez l’épui­se­ment tout au long de l’année. Même si cela ne vous affecte peut‐être pas main­te­nant, cela vous affec­tera plus tard. Est‐ce que je pense que les joueuses devraient perdre des points ? Pas vrai­ment. À ce stade du calen­drier, je pense qu’il est diffi­cile de jouer tous les tour­nois main­te­nant qu’ils durent deux semaines. Je pense que les exigences envers les joueuses sont de plus en plus nombreuses. Je comprends le point de vue des orga­ni­sa­teurs du tournoi. Ils veulent évidem­ment que les joueuses soient présentes. Dans le passé, je pense que les meilleures joueuses sont toujours venues à Doha et à Dubaï. Ce tirage au sort a toujours été diffi­cile. Je comprends que ce soit malheu­reux cette année. Je Je pense que nous devrions plutôt avoir un WTA 1000 facul­tatif, comme les hommes avec Monte‐Carlo. Mais enlever des points, je pense que c’est un peu sévère. »