Alors que le WTA 1000 de Dubaï débute ce dimanche 15 février, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respectivement numéro 1 et 2 mondiale, ont annoncé en même temps leur forfait vendredi avec des messages presque similaires.
Remonté, le directeur du tournoi, Salah Tahlak, a exprimé son immense déception et réclamé un retrait de points au classement pour les deux joueuses.
Lors de son passage en conférence de presse, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, la 5e joueuse mondiale Coco Gauff a donné son avis sur cette polémique, en prenant plutôt la défense de ses rivales.
« Personnellement, je ne pense pas m’être déjà retiré d’un WTA 1000, du moins pas que je me souvienne. Je ne pense vraiment pas que les joueuses le font parce qu’elles ne veulent tout simplement pas jouer. Je ne pense pas que ce soit cette décision. Regardez l’épuisement tout au long de l’année. Même si cela ne vous affecte peut‐être pas maintenant, cela vous affectera plus tard. Est‐ce que je pense que les joueuses devraient perdre des points ? Pas vraiment. À ce stade du calendrier, je pense qu’il est difficile de jouer tous les tournois maintenant qu’ils durent deux semaines. Je pense que les exigences envers les joueuses sont de plus en plus nombreuses. Je comprends le point de vue des organisateurs du tournoi. Ils veulent évidemment que les joueuses soient présentes. Dans le passé, je pense que les meilleures joueuses sont toujours venues à Doha et à Dubaï. Ce tirage au sort a toujours été difficile. Je comprends que ce soit malheureux cette année. Je Je pense que nous devrions plutôt avoir un WTA 1000 facultatif, comme les hommes avec Monte‐Carlo. Mais enlever des points, je pense que c’est un peu sévère. »
Publié le dimanche 15 février 2026 à 15:27