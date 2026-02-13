Il y a des annonces plus heureuses pour l’organisation d’un tournoi.
Alors que le WTA 1000 de Dubaï débutera ce dimanche 15 février, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respectivement numéro 1 et 2 mondiale ont annoncé en même temps leur forfait avec des messages presque similaires.
BREAKING :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 13, 2026
Iga Swiatek and Aryna Sabalenka have both withdrawn from the WTA 1000 event in Dubai.
Iga’s statement : “I am sorry to announce that I will not be playing Dubai this year due to a change of schedule. I hope I will come back next year to experience the great… pic.twitter.com/xsVXfhl8TG
Iga Swiatek : « Je suis désolée d’annoncer que je ne participerai pas au tournoi de Dubaï cette année en raison d’un changement de programme. J’espère revenir l’année prochaine pour vivre cette formidable expérience. Rendez‐vous à Indian Wells. »
Aryna Sabalenka : « Je suis vraiment désolée de devoir me retirer du tournoi de Dubaï. J’ai un lien très spécial avec ce tournoi, les fans et la ville. Malheureusement, je ne me sens pas à 100 % de mes capacités. Mais j’espère revenir l’année prochaine et je souhaite un excellent tournoi à tous. »
Publié le vendredi 13 février 2026 à 17:52