Sabalenka et Swiatek déclarent forfait en même temps, énorme coup dur pour le tournoi

Il y a des annonces plus heureuses pour l’or­ga­ni­sa­tion d’un tournoi.

Alors que le WTA 1000 de Dubaï débu­tera ce dimanche 15 février, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, respec­ti­ve­ment numéro 1 et 2 mondiale ont annoncé en même temps leur forfait avec des messages presque similaires. 

Iga Swiatek : « Je suis désolée d’an­noncer que je ne parti­ci­perai pas au tournoi de Dubaï cette année en raison d’un chan­ge­ment de programme. J’espère revenir l’année prochaine pour vivre cette formi­dable expé­rience. Rendez‐vous à Indian Wells. »

Aryna Sabalenka : « Je suis vrai­ment désolée de devoir me retirer du tournoi de Dubaï. J’ai un lien très spécial avec ce tournoi, les fans et la ville. Malheureusement, je ne me sens pas à 100 % de mes capa­cités. Mais j’es­père revenir l’année prochaine et je souhaite un excellent tournoi à tous. »

Publié le vendredi 13 février 2026 à 17:52

