Iga Swiatek n’a pas fait le parcours qu’elle espé­rait réaliser à l’Open d’Australie, mais elle a renoué avec la victoire la semaine dernière en remporte le WTA 1000 de Doha.

La Polonaise compte bien enchaîner cette semaine à Dubaï, mais elle aura une cliente dès son entrée en lice, en la personne de Sloane Stephens, ancienne gagnante de l’US Open.

Justement, l’Américaine s’est exprimée chez Arab News sur la domi­na­tion de son adver­saire sur le circuit ces dernières années, et n’a pas hésité à compli­menter Swiatek.

« Elle vient de gagner le tournoi l’autre jour. Evidemment, elle joue très bien, comme toujours. Elle est proba­ble­ment notre numéro 1 la plus domi­nante de ces dernières années. Je pense que ce sera un bon match. J’ai surmonté mon déca­lage horaire main­te­nant, alors j’es­père pouvoir sortir et jouer du bon tennis et faire de mon mieux. »