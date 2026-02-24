Accueil WTA WTA - Dubaï

Stan Wawrinka, après sa victoire histo­rique : « Roger Federer m’a mis une pres­sion supplé­men­taire en me disant qu’il venait me voir jouer »

Baptiste Mulatier
À bientôt 41 ans (qu’il fêtera le 28 mars), Stanislas Wawrinka réalise, jusqu’ici, une dernière saison sur le circuit plus qu’honorable.

Bénéficiaire d’une wild card sur l’ATP 500 de Dubaï, le Suisse était opposé ce lundi à un autre invité, le Libanais Benjamin Hassan (289e mondial). En s’imposant, il est devenu le joueur comp­tant le plus de victoires (10) après 40 ans depuis la créa­tion de l’ATP Tour en 1990.

Vainqueur en deux sets (7−5, 6–3), le triple lauréat en Grand Chelem s’est ensuite présenté en confé­rence de presse, où il est revenu sur la présence en tribunes de son illustre compa­triote, Roger Federer.

« C’est aussi spécial que pour tout le monde. Roger restera toujours une légende de ce sport et nous avons telle­ment de souve­nirs ensemble depuis que j’ai commencé à jouer… Ol m’a dit qu’il vien­drait. Bien sûr, cela ajoute toujours un peu de pres­sion supplémentaire. »

En huitièmes de finale, « Stan The Man » affron­tera Daniil Medvedev ou Juncheng Shang. 

