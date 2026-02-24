À bientôt 41 ans (qu’il fêtera le 28 mars), Stanislas Wawrinka réalise, jusqu’ici, une dernière saison sur le circuit plus qu’honorable.

Bénéficiaire d’une wild card sur l’ATP 500 de Dubaï, le Suisse était opposé ce lundi à un autre invité, le Libanais Benjamin Hassan (289e mondial). En s’imposant, il est devenu le joueur comp­tant le plus de victoires (10) après 40 ans depuis la créa­tion de l’ATP Tour en 1990.

Vainqueur en deux sets (7−5, 6–3), le triple lauréat en Grand Chelem s’est ensuite présenté en confé­rence de presse, où il est revenu sur la présence en tribunes de son illustre compa­triote, Roger Federer.

« C’est aussi spécial que pour tout le monde. Roger restera toujours une légende de ce sport et nous avons telle­ment de souve­nirs ensemble depuis que j’ai commencé à jouer… Ol m’a dit qu’il vien­drait. Bien sûr, cela ajoute toujours un peu de pres­sion supplémentaire. »

Stan Wawrinka : It’s as special as it is for every­body anyway. Roger is always going to be a legend of the sport and we have so many memo­ries toge­ther since I started playing… So yeah, he did tell me he was coming. Of course, it always adds some extra pres­sure. pic.twitter.com/edy0nU29yh — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 23, 2026

En huitièmes de finale, « Stan The Man » affron­tera Daniil Medvedev ou Juncheng Shang.