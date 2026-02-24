À bientôt 41 ans (qu’il fêtera le 28 mars), Stanislas Wawrinka réalise, jusqu’ici, une dernière saison sur le circuit plus qu’honorable.
Bénéficiaire d’une wild card sur l’ATP 500 de Dubaï, le Suisse était opposé ce lundi à un autre invité, le Libanais Benjamin Hassan (289e mondial). En s’imposant, il est devenu le joueur comptant le plus de victoires (10) après 40 ans depuis la création de l’ATP Tour en 1990.
Vainqueur en deux sets (7−5, 6–3), le triple lauréat en Grand Chelem s’est ensuite présenté en conférence de presse, où il est revenu sur la présence en tribunes de son illustre compatriote, Roger Federer.
« C’est aussi spécial que pour tout le monde. Roger restera toujours une légende de ce sport et nous avons tellement de souvenirs ensemble depuis que j’ai commencé à jouer… Ol m’a dit qu’il viendrait. Bien sûr, cela ajoute toujours un peu de pression supplémentaire. »
Stan Wawrinka : It’s as special as it is for everybody anyway. Roger is always going to be a legend of the sport and we have so many memories together since I started playing… So yeah, he did tell me he was coming. Of course, it always adds some extra pressure. pic.twitter.com/edy0nU29yh— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 23, 2026
En huitièmes de finale, « Stan The Man » affrontera Daniil Medvedev ou Juncheng Shang.
Publié le mardi 24 février 2026 à 08:25