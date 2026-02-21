Qualifiée en finale après un très gros match face à Coco Gauff, la femme de Monfils a un avantage par rapport aux autres joueuses, elle ne joue pas toute seule. Effectivement, dans les moments compliqués, elle essaye de se rapprocher de son peuple pour trouver une motivation supplémentaire.
Faudra écrire un livre sur la détermination de Svitolina, sa volonté, sa résilience.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 20, 2026
Elle est un exemple.
Et ce combat contre Gauff de 3h03, en est la parfaite illustration.
Comme cette 5e finale à Dubaï, 7 ans après sa dernière à Rome en 2018.
Dans une autre vie. pic.twitter.com/SvGLFhDG2f
« J’ai toujours lutté quand j’étais menée au score… J’essaie de me rappeler les moments si difficiles que traverse l’Ukraine. J’ai beaucoup de chance d’être ici pour représenter mon pays. J’essaie de le faire avec dignité »
En finale, Svitolina va affronter Jessica Pegula. Les deux joueuses se sont jouées 8 fois, Elina est menée 5 à 3 mais elle reste sur une victoire à Indian Wells.
