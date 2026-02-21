Qualifiée en finale après un très gros match face à Coco Gauff, la femme de Monfils a un avan­tage par rapport aux autres joueuses, elle ne joue pas toute seule. Effectivement, dans les moments compli­qués, elle essaye de se rappro­cher de son peuple pour trouver une moti­va­tion supplémentaire.

Faudra écrire un livre sur la déter­mi­na­tion de Svitolina, sa volonté, sa rési­lience.

Elle est un exemple.



Et ce combat contre Gauff de 3h03, en est la parfaite illus­tra­tion.



Comme cette 5e finale à Dubaï, 7 ans après sa dernière à Rome en 2018.



Dans une autre vie. pic.twitter.com/SvGLFhDG2f — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) February 20, 2026

« J’ai toujours lutté quand j’étais menée au score… J’essaie de me rappeler les moments si diffi­ciles que traverse l’Ukraine. J’ai beau­coup de chance d’être ici pour repré­senter mon pays. J’essaie de le faire avec dignité »

En finale, Svitolina va affronter Jessica Pegula. Les deux joueuses se sont jouées 8 fois, Elina est menée 5 à 3 mais elle reste sur une victoire à Indian Wells.