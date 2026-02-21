AccueilWTAWTA - DubaïSvitolina a la clé de son succès : "J'essaie de me rappeler...
WTA - Dubaï

Svitolina a la clé de son succès : « J’essaie de me rappeler les moments si diffi­ciles que traverse l’Ukraine »

Par Jean Muller

Qualifiée en finale après un très gros match face à Coco Gauff, la femme de Monfils a un avan­tage par rapport aux autres joueuses, elle ne joue pas toute seule. Effectivement, dans les moments compli­qués, elle essaye de se rappro­cher de son peuple pour trouver une moti­va­tion supplémentaire.

« J’ai toujours lutté quand j’étais menée au score… J’essaie de me rappeler les moments si diffi­ciles que traverse l’Ukraine. J’ai beau­coup de chance d’être ici pour repré­senter mon pays. J’essaie de le faire avec dignité »

En finale, Svitolina va affronter Jessica Pegula. Les deux joueuses se sont jouées 8 fois, Elina est menée 5 à 3 mais elle reste sur une victoire à Indian Wells.

Publié le samedi 21 février 2026 à 11:27

