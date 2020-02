Décevante la semaine dernière avant une élimination en quarts de finale de Hua Hin face à Nao Hibino, Elina Svitolina quitte Dubai dès son entrée en lice. L’Ukrainienne (6e) est passée complètement à côté de son match et s’incline sèchement 6-2, 6-1 en une petite heure de jeu face à Jennifer Brady (52e) qui rejoint le deuxième tour où elle affrontera Marketa Vondrousova. Elina Svitolina, elle, déçoit depuis le début d’année.

.@jennifurbrady95 moves on at #DDFTennis 💪

She claims it over Svitolina, 6-2, 6-1. pic.twitter.com/UwMHTkVO2p

— WTA (@WTA) February 18, 2020