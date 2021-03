L’argent ne fait pas le bonheur… Mais appa­rem­ment il motive à taper la balle. En tous cas, à en croire Elina Svitolina. Présente en confé­rence de presse pour l’ou­ver­ture du WTA 1000 de Dubaï, l’Ukrainienne s’est exprimée sur la baisse des dota­tions du circuit en ces temps de pandémie mondiale, affir­mant que cela jouait sur sa moti­va­tion à s’ali­gner en compétition.

« Ce n’est vrai­ment pas facile pour certaines joueuses de s’adapter et, pour moi, ça l’est peut‐être aussi un peu, parce que nous avons été gâtées par les années où le montant des prix était vrai­ment élevé. Quand on est fatigué et qu’on doit jouer un gros tournoi par la suite, on aurait tendance à laisser de côté les petits tour­nois, parce que les gains sont beau­coup plus bas. Alors, bien sûr, cela joue un petit rôle dans la moti­va­tion, à mon avis. J’espère que cela pourra progres­si­ve­ment s’amé­liorer et revenir là où nous étions aupa­ra­vant. »

Pour rappel, le tournoi de Dubaï, joué à huis clos, a annoncé avoir baissé ses dota­tions de 2,8 millions de dollars en 2020 à 1,8 million cette année. La gagnante en simple empo­chera 221 500 dollars, au lieu de 696 860 l’année dernière. Quant à la numéro 5 mondiale, elle a quand même déjà remporté près de 20 millions de dollars au cours de sa carrière…