Iga Swiatek aurait adoré faire le doublé Doha‐Dubaï et remporter les deux premiers WTA 1000 de la saison, mais malheu­reu­se­ment, la Polonaise a été stoppée par Anna Kalinskaya hier en demi‐finale, qui réalise déci­dé­ment un superbe début de saison.

La numéro un mondiale était frus­trée comme cela ne lui arrive que très rare­ment, et n’a pas réussi à mettre son jeu en place et à débou­lonner la Russe Kalinskaya.

Après le match, elle a expliqué que malgré le bon match de son adver­saire, elle pensait surtout avoir mal joué, et ne se sentait pas du tout en forme sur le court.

« Je suis en colère, mais d’un autre côté, il n’y a pas beau­coup de joueuses qui survivent à ce genre de tour­nois, donc je dois juste laisser tomber et l’ac­cepter. Aujourd’hui, je dirais qu’Anna a bien joué et qu’elle mérite certai­ne­ment d’être en finale, mais j’ai l’im­pres­sion qu’il était plus ques­tion de moi et de mon niveau. D’habitude, quand je me dis quoi faire, je peux améliorer mon jeu, mais aujourd’hui, j’étais telle­ment à court de puis­sance et fati­guée que je ne pouvais pas. De jour en jour, ça empi­rait. Je n’ai rien pu exprimer de sensé aujourd’hui sur le terrain. »