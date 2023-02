Après une saison 2022 où elle a tout ravagé ou presque, la tornade Iga Swiatek est bien de retour.

Titrée la semaine passée à Doha en concé­dant seule­ment cinq jeux, la Polonaise est clai­re­ment en train de remettre le couvert cette semaine à Dubaï. Ce vendredi, elle s’est donc quali­fiée pour sa deuxième finale de l’année et d’af­filée après une nouvelle victoire (la sixième en autant de confron­ta­tions) face à Cori Gauff (6−4, 6–2).

En confé­rence de presse d’après match, la numéro une mondiale a tenu à répondre à tous ceux qui derrière leur écran pensent que c’est trop facile pour elle.

« Lorsque je suis sur un tournoi, j’es­saie de ne pas trop lire les réseaux sociaux. Je poste des choses, mais je n’y prête guère atten­tion. Honnêtement, je me fous de savoir que les gens disent que ce que je fais semble facile car je sais que ça ne l’est pas de gagner par un tel score. Le tennis est un sport très compliqué où vous ne savez jamais ce qui va se passer. Ce que je ressens, c’est que si vous travaillez dur et que vous vous donnez à 100%, les chances vien­dront. Je suis heureux de jouer le tennis que je pratique actuel­le­ment, mais je suis préparée et prête pour chaque match. Si je ne l’étais pas, le résultat serait différent. »