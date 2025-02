Victime selon la WTA d’un compor­te­ment obses­sionnel de la part d’un inconnu lors du tournoi du Dubaï, Emma Raducanu a fondu en larmes en plein match à Dubaï lorsqu’elle a reconnu l’individu dans les gradins.

La quin­tuple lauréate en Grand Chelem, Iga Swiatek, a réagi à cette situa­tion très angois­sante pour la joueuse britannique.

Iga Swiatek : “I know the WTA banned this person from going on‐site anyw­here on any tour­na­ment. So I guess the reac­tion was pretty solid. I like that because it’s WTA’s respon­si­bi­lity to keep us safe, for that envi­ron­ment to be safe for us.”https://t.co/LVExpCsW2s