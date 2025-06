Engagée sur le tournoi d’Eastbourne avant Wimbledon (29 juin au 13 juillet), Emma Raducanu a vécu une semaine diffi­cile. Battue en huitièmes de finale par l’Australienne Maya Joint (4−6, 6–1, 7–6), la Britannique s’est confiée en confé­rence de presse, dans des propos relayés par le Guardian.

« J’ai reçu une très mauvaise nouvelle, mais j’ai­me­rais garder cela pour moi, si cela vous convient (…) Mentalement, je n’étais pas vrai­ment présente. Mais je vais pouvoir me reposer avant la semaine prochaine. Je traverse une période diffi­cile et je dois faire de mon mieux pour me concen­trer sur la semaine prochaine (…) Wimbledon ne commence que dans quatre jours. »