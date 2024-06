Trois semaines et demi après sa finale perdue contre Iga Swiatek à Roland‐Garros, concluant un impres­sion­nant parcours, Jasmine Paolini va faire son retour sur gazon, une surface sur laquelle elle est beau­coup moins à l’aise.

« Il y a des jours où j’ai envie de pleurer et d’autres où je me régale. Je me souviens vrai­ment de certaines saisons où je pleu­rais tous les jours, et les jours où je ne pleu­rais pas, j’étais quand même très triste. L’une des choses les plus impor­tantes lorsque vous arrivez sur cette surface est d’ac­cepter que les choses sur gazon ne seront jamais faciles », a déclaré la 7e joueuse mondiale au micro de la WTA.

L’Italienne affron­tera Elise Mertens ce mercredi après‐midi pour son entrée en lice en huitièmes de finale du tournoi d’Eastbourne.