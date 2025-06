S’il a récem­ment reconnu qu’il ne regar­dait quasi­ment plus aucun match depuis sa retraite, Rafael Nadal garde en revanche un oeil très attentif sur les membres de son académie.

C’est notam­ment le cas de la jeune joueuse philip­pine, Alexandra Eala, révé­la­tion du tournoi de Miami en mars dernier et battue en finale du tournoi d’Eastbourne ce samedi.

En larmes au moment de prononcer son discours lors de la remise des prix en Angleterre, l’ac­tuelle 74e mondiale a été consolée publi­que­ment par la légende espagnole.

The first final of many finals, @AlexEala05 ! 👏🏻 https://t.co/hEFmBboVvj