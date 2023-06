« Fièvre, maux de tête, je n’ai pas bien dormi. Je ne peux pas rester sur le court plus de 10 minutes », regret­tait Elena Rybakina à Roland‐Garros au moment de déclarer forfait pour son troi­sième tour contre Sara Sorribes Tormo.

Si elle a joué depuis à Berlin sur gazon (victoire contre Kudermetova au 1er tour puis défaite contre Vekic), la numéro 3 mondiale connaît toujours quelques « galères ».

« Malheureusement, je dois me retirer à Eastbourne aujourd’hui. Je me remets encore du virus que j’ai eu à Paris et après Roland Garros, c’était vrai­ment diffi­cile. J’ai égale­ment eu un autre petit problème à Berlin… Donc, mon équipe et moi avons décidé qu’il valait mieux récu­pérer cette semaine et se préparer pour Wimbledon. Je souhaite au tournoi ici à Eastbourne une excel­lente semaine et j’es­père que je pourrai être de retour l’année prochaine », a expliqué Rybakina.

Un coup dur pour la lauréate de Wimbledon 2022, qui défendra son titre du 3 au 16 juillet.