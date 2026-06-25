Battu au 2ème tour par Navarro en trois sets lors d’une belle bataille (7−5, 2–6, 6–3), la Polonaise qui est la tenant du titre à Wimbledon va arrvier à Londres avec un capital de confiance proche de zéro, surtout après son Roland Garros décevant.

⚠️ Iga SWIATEK preo­cupa antes de su vuelta a Wimbledon



❌ Dura derrota frente a Emma Navarro en su vuelta a la compe­ti­ción… y llegará a la defensa de la corona en Londres con cero victo­rias en hierba



🚨 ¿Motivos para las alarmas ?https://t.co/VWAm98R7yI — Punto de Break (@PuntoDBreak) June 24, 2026

Quand elle a décidé de changer son team pour jouer la carte Franciso Roig, tous les spécia­listes avaient vanté son courage et le fait qu’elle se remette en cause. Personne en revanche n’avait anti­cipé le fait que cela allait induire une crise de confiance aussi soudaine. Espérons que le tirage au sort qui a lieu vendredi va l’épar­gner pour son premier tour.