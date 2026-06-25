Battu au 2ème tour par Navarro en trois sets lors d’une belle bataille (7−5, 2–6, 6–3), la Polonaise qui est la tenant du titre à Wimbledon va arrvier à Londres avec un capital de confiance proche de zéro, surtout après son Roland Garros décevant.
⚠️ Iga SWIATEK preocupa antes de su vuelta a Wimbledon— Punto de Break (@PuntoDBreak) June 24, 2026
❌ Dura derrota frente a Emma Navarro en su vuelta a la competición… y llegará a la defensa de la corona en Londres con cero victorias en hierba
🚨 ¿Motivos para las alarmas ?https://t.co/VWAm98R7yI
Quand elle a décidé de changer son team pour jouer la carte Franciso Roig, tous les spécialistes avaient vanté son courage et le fait qu’elle se remette en cause. Personne en revanche n’avait anticipé le fait que cela allait induire une crise de confiance aussi soudaine. Espérons que le tirage au sort qui a lieu vendredi va l’épargner pour son premier tour.
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 10:28