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Swiatek est entrain de « sombrer »

Par
Laurent Trupiano
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Battu au 2ème tour par Navarro en trois sets lors d’une belle bataille (7−5, 2–6, 6–3), la Polonaise qui est la tenant du titre à Wimbledon va arrvier à Londres avec un capital de confiance proche de zéro, surtout après son Roland Garros décevant. 

Quand elle a décidé de changer son team pour jouer la carte Franciso Roig, tous les spécia­listes avaient vanté son courage et le fait qu’elle se remette en cause. Personne en revanche n’avait anti­cipé le fait que cela allait induire une crise de confiance aussi soudaine. Espérons que le tirage au sort qui a lieu vendredi va l’épar­gner pour son premier tour. 

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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