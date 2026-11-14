« J’ai perdu le respect que j’avais pour elle. C’est une bonne fille, mais elle a besoin de mûrir », avait déclaré Jessica Pegula au sujet de Mirra Andreeva, après une session d’en­traî­ne­ment commune. Une discus­sion de la cinquième joueuse mondiale avec son entraî­neur, parfai­te­ment captée par les caméras.

Des propos explo­sifs qui ont fait sensa­tion ces derniers jours sur la planète tennis. Le destin fait bien les choses, au terme de la phase de groupe des WTA Finals, les deux joueuses vont s’af­fronter en demi‐finale du tournoi.

Présente sur le plateau de Tennis Channel après sa victoire contre Diana Shneider (6−2, 6–1), la Russe a été inter­rogée sur cette confron­ta­tion contre la fina­liste de l’US Open 2024. Comme elle l’avait déjà démontré précé­dem­ment, la numéro trois mondiale n’a aucune forme de rancœur envers sa collègue. Mieux, la lauréate de Roland‐Garros 2026 a fait preuve d’hu­mour au sujet de leur dernière séance d’entraînement.

« On a regardé leur match de dingue hier contre Linda [Noskova]. Je me disais : « Oh mon Dieu ». J’étais telle­ment nerveuse parce que, évidem­ment, ça allait dépendre de qui j’allais affronter en demi‐finale après. Je sais plus ou moins comment elle joue. Puis Conchita [Martinez], évidem­ment, elle fera de son mieux. J’espère qu’elle regar­dera les matchs. Elle va essayer de voir comment ça se passe sur le court. C’est vrai qu’on ne s’est entraî­nées que deux fois ensemble. L’une de ces séances d’entraînement est désor­mais inscrite dans les livres d’histoire (rire). Donc oui, ça va certai­ne­ment être un match super inté­res­sant et diver­tis­sant à regarder pour le public ».