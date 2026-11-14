« J’ai perdu le respect que j’avais pour elle. C’est une bonne fille, mais elle a besoin de mûrir », avait déclaré Jessica Pegula au sujet de Mirra Andreeva, après une session d’entraînement commune. Une discussion de la cinquième joueuse mondiale avec son entraîneur, parfaitement captée par les caméras.
Des propos explosifs qui ont fait sensation ces derniers jours sur la planète tennis. Le destin fait bien les choses, au terme de la phase de groupe des WTA Finals, les deux joueuses vont s’affronter en demi‐finale du tournoi.
Présente sur le plateau de Tennis Channel après sa victoire contre Diana Shneider (6−2, 6–1), la Russe a été interrogée sur cette confrontation contre la finaliste de l’US Open 2024. Comme elle l’avait déjà démontré précédemment, la numéro trois mondiale n’a aucune forme de rancœur envers sa collègue. Mieux, la lauréate de Roland‐Garros 2026 a fait preuve d’humour au sujet de leur dernière séance d’entraînement.
« On a regardé leur match de dingue hier contre Linda [Noskova]. Je me disais : « Oh mon Dieu ». J’étais tellement nerveuse parce que, évidemment, ça allait dépendre de qui j’allais affronter en demi‐finale après. Je sais plus ou moins comment elle joue. Puis Conchita [Martinez], évidemment, elle fera de son mieux. J’espère qu’elle regardera les matchs. Elle va essayer de voir comment ça se passe sur le court. C’est vrai qu’on ne s’est entraînées que deux fois ensemble. L’une de ces séances d’entraînement est désormais inscrite dans les livres d’histoire (rire). Donc oui, ça va certainement être un match super intéressant et divertissant à regarder pour le public ».
Publié le samedi 14 novembre 2026 à 10:01