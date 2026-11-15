Mirra Andreeva est encore toute jeune et réalise sans aucun doute la meilleure saison de sa carrière, marquée notam­ment par son premier titre en Grand Chelem à Roland‐Garros.

Encore très en forme cette semaine, la Russe s’est quali­fiée pour la finale des WTA Finals sans perdre le moindre match. À l’issue de sa demi‐finale, elle a plai­santé sur le fait qu’elle n’était plus qu’à une victoire de remporter la fameuse voiture violette. Si elle ne possède pas encore le permis de conduire, elle trou­vera bien quelqu’un pour la conduire, en véri­table « diva », comme elle l’a elle‐même expliqué.

JAJAJA, MIRRA REALMENTE ES UNA DIVA 😂



​— Entrevistador : « La pregunta del millón : ¿vas a ver el partido de Linda y Elina, o vas a ir a sacar tu licencia de conducir porque estás a un paso de un Mercedes‐Benz y nece­sitas licencia ? »



​— Mirra Andreeva : « No creo que sea tan fácil… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 14, 2026

« Je ne pense pas que ce soit si facile d’obtenir un permis de conduire du jour au lende­main. Mais si jamais je gagne la voiture, j’ai cinq personnes dans mon box qui pour­ront m’emmener me balader. Je resterai une “passenger prin­cess” , ils condui­ront pour moi » a déclara Mirra Andreeva.

Une réac­tion pleine d’humour de la jeune Russe, qui préfère s’amuser de la situation.