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Andreeva s’amuse des polé­miques après sa quali­fi­ca­tion en finale : « J’ai cinq personnes dans mon box qui peuvent m’emmener me balader. Ils condui­ront pour moi »

Par
Antoine Trupiano
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 29/05/2026 - Mira Andreeva - Russie

Mirra Andreeva est encore toute jeune et réalise sans aucun doute la meilleure saison de sa carrière, marquée notam­ment par son premier titre en Grand Chelem à Roland‐Garros.

Encore très en forme cette semaine, la Russe s’est quali­fiée pour la finale des WTA Finals sans perdre le moindre match. À l’issue de sa demi‐finale, elle a plai­santé sur le fait qu’elle n’était plus qu’à une victoire de remporter la fameuse voiture violette. Si elle ne possède pas encore le permis de conduire, elle trou­vera bien quelqu’un pour la conduire, en véri­table « diva », comme elle l’a elle‐même expliqué.

« Je ne pense pas que ce soit si facile d’obtenir un permis de conduire du jour au lende­main. Mais si jamais je gagne la voiture, j’ai cinq personnes dans mon box qui pour­ront m’emmener me balader. Je resterai une “passenger prin­cess” , ils condui­ront pour moi » a déclara Mirra Andreeva.

Une réac­tion pleine d’humour de la jeune Russe, qui préfère s’amuser de la situation.

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 09:10

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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