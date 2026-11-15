Mirra Andreeva est encore toute jeune et réalise sans aucun doute la meilleure saison de sa carrière, marquée notamment par son premier titre en Grand Chelem à Roland‐Garros.
Encore très en forme cette semaine, la Russe s’est qualifiée pour la finale des WTA Finals sans perdre le moindre match. À l’issue de sa demi‐finale, elle a plaisanté sur le fait qu’elle n’était plus qu’à une victoire de remporter la fameuse voiture violette. Si elle ne possède pas encore le permis de conduire, elle trouvera bien quelqu’un pour la conduire, en véritable « diva », comme elle l’a elle‐même expliqué.
« Je ne pense pas que ce soit si facile d’obtenir un permis de conduire du jour au lendemain. Mais si jamais je gagne la voiture, j’ai cinq personnes dans mon box qui pourront m’emmener me balader. Je resterai une “passenger princess” , ils conduiront pour moi » a déclara Mirra Andreeva.
Une réaction pleine d’humour de la jeune Russe, qui préfère s’amuser de la situation.
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 09:10