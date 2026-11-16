Mirra Andreeva était la grande favorite de cette finale plutôt inattendue des WTA Finals face à Elina Svitolina.
Sans surprise, c’est la plus jeune des deux championnes qui a eu le dernier mot. Impériale tout au long de la semaine, sans perdre le moindre set, la Russe s’est imposée 7–5, 6–3 face à l’Ukrainienne.
Interrogée après la remise des prix sur ses futures motivations et notamment sur son incroyable cadeau (la fameuse voiture violette), Mirra Andreeva a expliqué, avec beaucoup d’humour, qu’elle souhaitait passer son permis de conduire le plus rapidement possible, même si elle se sentait déjà capable de prendre le volant de son nouveau joujou.
« Oui, c’est une motivation incroyable pour moi d’obtenir mon permis de conduire le plus vite possible. J’ai quand même envie d’essayer de la faire rouler un peu, sur quelques mètres (rires). Je suis sûre que je vais y arriver, ou au moins klaxonner un petit peu. Sinon, j’ai cinq personnes dans mon équipe. Je serai une princesse passagère pour toujours. C’est aussi une option pour moi »
Un petit coup de klaxon et puis s’en va…
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 10:11