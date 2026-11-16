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Andreeva titrée aux WTA Finals n’a plus le choix après son incroyable cadeau à plus de 200 000 euros : « J’ai quand même envie d’essayer de la faire tourner un peu, quelques mètres. Je suis sûre que j’vais y arriver… »

Par
Antoine Trupiano
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Mirra Andreeva était la grande favo­rite de cette finale plutôt inat­tendue des WTA Finals face à Elina Svitolina.

Sans surprise, c’est la plus jeune des deux cham­pionnes qui a eu le dernier mot. Impériale tout au long de la semaine, sans perdre le moindre set, la Russe s’est imposée 7–5, 6–3 face à l’Ukrainienne.

Interrogée après la remise des prix sur ses futures moti­va­tions et notam­ment sur son incroyable cadeau (la fameuse voiture violette), Mirra Andreeva a expliqué, avec beau­coup d’hu­mour, qu’elle souhai­tait passer son permis de conduire le plus rapi­de­ment possible, même si elle se sentait déjà capable de prendre le volant de son nouveau joujou.

« Oui, c’est une moti­va­tion incroyable pour moi d’obtenir mon permis de conduire le plus vite possible. J’ai quand même envie d’essayer de la faire rouler un peu, sur quelques mètres (rires). Je suis sûre que je vais y arriver, ou au moins klaxonner un petit peu. Sinon, j’ai cinq personnes dans mon équipe. Je serai une prin­cesse passa­gère pour toujours. C’est aussi une option pour moi »

Un petit coup de klaxon et puis s’en va…

Publié le lundi 16 novembre 2026 à 10:11

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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