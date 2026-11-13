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Après l’avoir traitée de « diva », Pegula retrouve Andreeva en demi‐finales : « C’est le match que les gens voulaient voir et ils l’auront »

Par
Baptiste Mulatier
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« C’est une bonne fille, mais elle se comporte comme une diva. Elle a besoin d’une leçon d’humilité », lâchait récem­ment Jessica Pegula à propos de Mirra Andreeva lors d’une discus­sion avec son entraî­neur, sans savoir qu’ils étaient filmés avec des micros à proxi­mité.

Si la jeune Russe n’a pas voulu polé­mi­quer, en affir­mant même qu’elle avait apprécié que l’Américaine vienne direc­te­ment « s’excuser », elle aura tout de même l’occasion de régler ses comptes en demi‐finales du Masters.

Grâce à sa victoire contre Linda Noskova, qui termine elle première du groupe, Jessica Pegula devance Coco Gauff, éliminée malgré sa victoire en deux sets contre Marta Kostyuk.

Sur le plateau de Tennis Channel, Pegula a déjà évoqué ce duel à venir contre Andreeva.

« Les histoires s’écrivent toutes seules, non ? C’est le match que les gens voulaient voir. Eh bien, main­te­nant, ils vont l’avoir… Tu sais quoi ? Peut‐être qu’elle m’a trans­formée en diva. Énergie de diva. Elle l’a très bien pris. Elle a dit quelque chose comme : ‘Oui, les gens m’appellent comme ça tout le temps’, comme si ça ne la déran­geait même pas. Donc c’était drôle »

A noter que les deux joueuses vont s’af­fronter pour la première fois. 

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 08:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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