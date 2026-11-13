« C’est une bonne fille, mais elle se comporte comme une diva. Elle a besoin d’une leçon d’humilité », lâchait récemment Jessica Pegula à propos de Mirra Andreeva lors d’une discussion avec son entraîneur, sans savoir qu’ils étaient filmés avec des micros à proximité.
Si la jeune Russe n’a pas voulu polémiquer, en affirmant même qu’elle avait apprécié que l’Américaine vienne directement « s’excuser », elle aura tout de même l’occasion de régler ses comptes en demi‐finales du Masters.
Grâce à sa victoire contre Linda Noskova, qui termine elle première du groupe, Jessica Pegula devance Coco Gauff, éliminée malgré sa victoire en deux sets contre Marta Kostyuk.
Sur le plateau de Tennis Channel, Pegula a déjà évoqué ce duel à venir contre Andreeva.
« Les histoires s’écrivent toutes seules, non ? C’est le match que les gens voulaient voir. Eh bien, maintenant, ils vont l’avoir… Tu sais quoi ? Peut‐être qu’elle m’a transformée en diva. Énergie de diva. Elle l’a très bien pris. Elle a dit quelque chose comme : ‘Oui, les gens m’appellent comme ça tout le temps’, comme si ça ne la dérangeait même pas. Donc c’était drôle »
A noter que les deux joueuses vont s’affronter pour la première fois.
Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 08:51