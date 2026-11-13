« C’est une bonne fille, mais elle se comporte comme une diva. Elle a besoin d’une leçon d’humilité », lâchait récem­ment Jessica Pegula à propos de Mirra Andreeva lors d’une discus­sion avec son entraî­neur, sans savoir qu’ils étaient filmés avec des micros à proxi­mité.

Si la jeune Russe n’a pas voulu polé­mi­quer, en affir­mant même qu’elle avait apprécié que l’Américaine vienne direc­te­ment « s’excuser », elle aura tout de même l’occasion de régler ses comptes en demi‐finales du Masters.

Grâce à sa victoire contre Linda Noskova, qui termine elle première du groupe, Jessica Pegula devance Coco Gauff, éliminée malgré sa victoire en deux sets contre Marta Kostyuk.

Sur le plateau de Tennis Channel, Pegula a déjà évoqué ce duel à venir contre Andreeva.

« Les histoires s’écrivent toutes seules, non ? C’est le match que les gens voulaient voir. Eh bien, main­te­nant, ils vont l’avoir… Tu sais quoi ? Peut‐être qu’elle m’a trans­formée en diva. Énergie de diva. Elle l’a très bien pris. Elle a dit quelque chose comme : ‘Oui, les gens m’appellent comme ça tout le temps’, comme si ça ne la déran­geait même pas. Donc c’était drôle »

Jessica Pegula on facing Mirra Andreeva for the first time in the WTA Finals semi­fi­nals :



​« The story­lines just write them­selves, you know ? Like, it’s the match people wanted, well, now you’re going to get it.



​Maybe she’s turned me into a diva. I like it. She was cool about… https://t.co/54AmmzG3Aq — Kalshi Tennis (@KalshiTen) November 13, 2026

A noter que les deux joueuses vont s’af­fronter pour la première fois.