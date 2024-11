Dans des propos rapportés par Ubitennis après sa défaite contre Cori Gauff en demi‐finales du Masters, Aryna Sabalenka a analysé sa perfor­mance en préfé­rant relativiser.

« Je dois dire que je sais exac­te­ment ce qui n’a pas fonc­tionné dans ce match. Je pense honnê­te­ment que j’étais proba­ble­ment trop émotive aujourd’hui (vendredi) et que cela m’a compliqué la tâche. La fin de l’année a été diffi­cile pour moi, physi­que­ment et menta­le­ment. Nous avons essayé de me préparer au mieux. J’étais fraiche menta­le­ment, mais je pense que ce n’était pas suffi­sant. J’oublierai tout ce qui s’est passé ici et j’irai de l’avant. Je pense que le tennis était là, comme tout le reste, j’ai juste manqué quelques oppor­tu­nités. Je l’ai laissée jouer libre­ment pendant quelques jeux. Elle m’a breakée et a pris l’avantage »