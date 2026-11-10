Aryna Sabalenka a vécu un premier match de poules accro­chée lors des WTA Finals, qui ont lieu cette année à Indian Wells.

La Biélorusse s’en est tout de même sortie en deux sets contre Karolina Muchova (7e mondiale) : 7–6(2), 7–5.

« C’est une joueuse incroyable. Comme vous l’avez dit, ce sont toujours des matchs très disputés. J’essayais simple­ment de rester calme et de me concen­trer point par point. Elle peut revenir dans le match à tout moment. Il faut rester concen­trée du début à la fin. Je suis très satis­faite de mon niveau de jeu. Remporter cette première victoire est vrai­ment impor­tant. C’est un excellent début », s’est réjoui la numéro 2 mondiale lors de l’in­ter­view sur le court.

Aryna Sabalenka on beating Karolina Muchova at WTA Finals



“She’s such an incre­dible player. Always tough battles as you said. I was just trying to stay calm and focus point by point. She can come back any time. You have to be focused from begin­ning til the end. I’m super happy… pic.twitter.com/IzigQCQj61 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 9, 2026

Pour rappel, la quadruple lauréate en Grand Chelem n’a encore jamais remporté le Masters, malgré deux finales (en 2022 et 2025).