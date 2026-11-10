Aryna Sabalenka a vécu un premier match de poules accrochée lors des WTA Finals, qui ont lieu cette année à Indian Wells.
La Biélorusse s’en est tout de même sortie en deux sets contre Karolina Muchova (7e mondiale) : 7–6(2), 7–5.
« C’est une joueuse incroyable. Comme vous l’avez dit, ce sont toujours des matchs très disputés. J’essayais simplement de rester calme et de me concentrer point par point. Elle peut revenir dans le match à tout moment. Il faut rester concentrée du début à la fin. Je suis très satisfaite de mon niveau de jeu. Remporter cette première victoire est vraiment important. C’est un excellent début », s’est réjoui la numéro 2 mondiale lors de l’interview sur le court.
Pour rappel, la quadruple lauréate en Grand Chelem n’a encore jamais remporté le Masters, malgré deux finales (en 2022 et 2025).
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.