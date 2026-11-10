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Aryna Sabalenka, après son premier match de poules : « J’essayais simple­ment de rester calme. C’est une joueuse incroyable, qui peut revenir à tout moment »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

Aryna Sabalenka a vécu un premier match de poules accro­chée lors des WTA Finals, qui ont lieu cette année à Indian Wells. 

La Biélorusse s’en est tout de même sortie en deux sets contre Karolina Muchova (7e mondiale) : 7–6(2), 7–5.

« C’est une joueuse incroyable. Comme vous l’avez dit, ce sont toujours des matchs très disputés. J’essayais simple­ment de rester calme et de me concen­trer point par point. Elle peut revenir dans le match à tout moment. Il faut rester concen­trée du début à la fin. Je suis très satis­faite de mon niveau de jeu. Remporter cette première victoire est vrai­ment impor­tant. C’est un excellent début », s’est réjoui la numéro 2 mondiale lors de l’in­ter­view sur le court. 

Pour rappel, la quadruple lauréate en Grand Chelem n’a encore jamais remporté le Masters, malgré deux finales (en 2022 et 2025). 

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 11:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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