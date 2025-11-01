De passage face à la presse avant le début de l’édi­tion 2025 du Masters féminin qui débute ce samedi 1er novembre à Riyad, en Arabie Saoudite, Aryna Sabalenka, numéro 1 mondiale et favo­rite sur le papier, a évoqué les nombreuses discus­sions qu’elle avait eues avec Novak Djokovic.

Et le Serbe lui a notam­ment glissé un conseil fondamental.

« Il m’a appris à rester calme et à tout consi­dérer avec du recul, tant sur le terrain qu’en dehors. Savoir prendre du recul et observer, c’est la leçon la plus précieuse qu’il m’ait enseignée. »