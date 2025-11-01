De passage face à la presse avant le début de l’édition 2025 du Masters féminin qui débute ce samedi 1er novembre à Riyad, en Arabie Saoudite, Aryna Sabalenka, numéro 1 mondiale et favorite sur le papier, a évoqué les nombreuses discussions qu’elle avait eues avec Novak Djokovic.
Et le Serbe lui a notamment glissé un conseil fondamental.
« Il m’a appris à rester calme et à tout considérer avec du recul, tant sur le terrain qu’en dehors. Savoir prendre du recul et observer, c’est la leçon la plus précieuse qu’il m’ait enseignée. »
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 14:14