AccueilWTAWTA FinalsAryna Sabalenka, avant le début du Masters féminin : "Novak Djokovic m'a...
WTA Finals

Aryna Sabalenka, avant le début du Masters féminin : « Novak Djokovic m’a enseigné la leçon la plus précieuse qui soit »

Thomas S
Par Thomas S

-

302

De passage face à la presse avant le début de l’édi­tion 2025 du Masters féminin qui débute ce samedi 1er novembre à Riyad, en Arabie Saoudite, Aryna Sabalenka, numéro 1 mondiale et favo­rite sur le papier, a évoqué les nombreuses discus­sions qu’elle avait eues avec Novak Djokovic.

Et le Serbe lui a notam­ment glissé un conseil fondamental. 

« Il m’a appris à rester calme et à tout consi­dérer avec du recul, tant sur le terrain qu’en dehors. Savoir prendre du recul et observer, c’est la leçon la plus précieuse qu’il m’ait enseignée. »

Publié le samedi 1 novembre 2025 à 14:14

Article précédent
Iga Swiatek prend une déci­sion forte, et cela ne va pas plaire à tout le monde : « Désormais, je vais faire comme bon me semble »
Article suivant
Jannik Sinner ne vise pas Carlos Alcaraz : « Je ne pense pas du tout à cela »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.