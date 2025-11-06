AccueilWTAWTA FinalsAryna Sabalenka prend une sacrée revanche sur Coco Gauff : "Si j'avais...
WTA Finals

Aryna Sabalenka prend une sacrée revanche sur Coco Gauff : « Si j’avais su, je ne me serais pas mise dans une telle situation »

Cinq mois presque jour pour jour après sa doulou­reuse défaite face à Coco Gauff en finale de Roland‐Garros, Aryna Sabalenka retrou­vait l’Américaine ce jeudi, à l’oc­ca­sion du dernier match du groupe A sur le Masters féminin de Riyad. 

Et la numéro 1 mondiale, très mal en point après un début de match plus que poussif (menée 5–4, 30–0 dans le premier set), a tota­le­ment renversé la situa­tion pour fina­le­ment s’im­poser, 7–6(5), 6–2, après 1h30 de jeu.

Forcément inter­rogé sur ce scénario un peu lors de l’in­ter­view d’après match sur le court après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales, la Biélorusse a logi­que­ment fait un peu d’humour. 

« Si j’avais su, je ne me serais proba­ble­ment pas mise dans cette situa­tion. Je suis super contente de ma perfor­mance et d’avoir remporté cette victoire en deux sets », a déclaré celle qui affron­tera Amanda Anisimova pour une place en finale. 

Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 19:09

