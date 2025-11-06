Cinq mois presque jour pour jour après sa douloureuse défaite face à Coco Gauff en finale de Roland‐Garros, Aryna Sabalenka retrouvait l’Américaine ce jeudi, à l’occasion du dernier match du groupe A sur le Masters féminin de Riyad.
Et la numéro 1 mondiale, très mal en point après un début de match plus que poussif (menée 5–4, 30–0 dans le premier set), a totalement renversé la situation pour finalement s’imposer, 7–6(5), 6–2, après 1h30 de jeu.
Forcément interrogé sur ce scénario un peu lors de l’interview d’après match sur le court après sa qualification pour les demi‐finales, la Biélorusse a logiquement fait un peu d’humour.
Sabalenka on beating Coco Gauff at WTA Finals— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 6, 2025
“She was serving 5–4 30–0. How did you turn things around?”
Aryna : “If I would know, probably I wouldn’t put myself in that situation 😂. Super happy with the performance & to get this win in straight sets”
pic.twitter.com/jDBRmULODf
« Si j’avais su, je ne me serais probablement pas mise dans cette situation. Je suis super contente de ma performance et d’avoir remporté cette victoire en deux sets », a déclaré celle qui affrontera Amanda Anisimova pour une place en finale.
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 19:09