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Aryna Sabalenka sur le forfait d’Elena Rybakina : « Je suis stupé­faite qu’elle se soit retirée »

Par
Thomas S
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Alors qu’elle fera son entrée en lice sur le Masters face à Karolina Muchova, ce lundi soir à Indian Wells, Aryna Sabalenka a été inter­rogée sur le forfait de dernière minute de la numéro 1 mondiale, Elena Rybakina, dont le corps « n’est pas prêt à disputer cette compétition ». 

Et visi­ble­ment, la Biélorusse a été parti­cu­liè­re­ment surprise par cette annonce. 

« J’ai vrai­ment été surpris, mais en même temps, je comprends que cette saison a été très exigeante pour elle, tant sur le plan physique que mental. Tant de matchs longs, de tour­nois étendus, et elle a égale­ment beau­coup joué en Asie. Je suis stupé­faite qu’elle se soit retirée, mais elle a tout de même réalisé une saison incroyable. Je pense que c’est la bonne déci­sion que de privi­lé­gier sa santé. »

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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