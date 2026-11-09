Alors qu’elle fera son entrée en lice sur le Masters face à Karolina Muchova, ce lundi soir à Indian Wells, Aryna Sabalenka a été inter­rogée sur le forfait de dernière minute de la numéro 1 mondiale, Elena Rybakina, dont le corps « n’est pas prêt à disputer cette compétition ».

Et visi­ble­ment, la Biélorusse a été parti­cu­liè­re­ment surprise par cette annonce.

« J’ai vrai­ment été surpris, mais en même temps, je comprends que cette saison a été très exigeante pour elle, tant sur le plan physique que mental. Tant de matchs longs, de tour­nois étendus, et elle a égale­ment beau­coup joué en Asie. Je suis stupé­faite qu’elle se soit retirée, mais elle a tout de même réalisé une saison incroyable. Je pense que c’est la bonne déci­sion que de privi­lé­gier sa santé. »