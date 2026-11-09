Alors qu’elle fera son entrée en lice sur le Masters face à Karolina Muchova, ce lundi soir à Indian Wells, Aryna Sabalenka a été interrogée sur le forfait de dernière minute de la numéro 1 mondiale, Elena Rybakina, dont le corps « n’est pas prêt à disputer cette compétition ».
Et visiblement, la Biélorusse a été particulièrement surprise par cette annonce.
« J’ai vraiment été surpris, mais en même temps, je comprends que cette saison a été très exigeante pour elle, tant sur le plan physique que mental. Tant de matchs longs, de tournois étendus, et elle a également beaucoup joué en Asie. Je suis stupéfaite qu’elle se soit retirée, mais elle a tout de même réalisé une saison incroyable. Je pense que c’est la bonne décision que de privilégier sa santé. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.