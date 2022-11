Après 2017, Caroline Garcia s’est quali­fiée pour la deuxième fois de sa carrière en demi‐finale du Masters féminin. Une immense joie au bout d’une partie indé­cise et érein­tante face à la Russe Daria Kasatkina, qui avait remporté ses 29 matchs cette saison lors­qu’elle avait obtenu le gain du premier set.

Dans des propos rapportés par L’Equipe, Française explique avoir dû gérer un tour­billon d’émo­tions pendant deux heure et demie.

« J’ai commencé le premier set correc­te­ment, mais ensuite je me suis tendue. J’ai eu comme une crise de panique. J’ai un peu perdu la tête. Elle ramène beau­coup de balles et j’en ai mis trop. J’ai réussi à retrouver mon calme et à jouer un tennis avec plus de maîtrise. Le deuxième set était très bon et ça a été un combat au troi­sième. C’était un sacré chal­lenge, il y a eu pas mal de hauts et de bas. J’ai réussi à rester la plus posi­tive possible, même si j’ai parfois cédé à la frus­tra­tion. Ça n’a pas été tout le temps très bon, très propre, mais les inten­tions et la volonté d’y aller étaient là. »

Prochaine étape pour conti­nuer de rêver : Maria Sakkari, vain­queur de ses trois matchs de poule en deux sets.